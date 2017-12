Le jeu What Remains of Edith Finch s'offre une version boite sur le site iam8bit.co.uk pour la modique somme de 32€ FDPI.En bonus, une jaquette réversibleSortie prévue au mois de Janvier 2018Un vinyle sera aussi disponible (Merci à Raeglin

posted the 12/01/2017 at 11:44 AM by leblogdeshacka