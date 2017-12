Hello tout le monde,Aujourd'hui on parle d'un jeu qui sort aujourd'hui le 1er décembre et non ce n'est pas Xenoblade 2 même si je l'ai pris bien entendu mais d'un jeu qui s'apparente plus à un simulateur où l'ont doit effectuer de belles acrobaties en avion, le jeu se nomme BLUE ANGELS: AEROBATIC FLIGHT SIMULATOR.Ce jeu regroupe la licence officielle des Blue Angels, célèbre firme et comporte la licence officielle de l'US Navy !Un jeu qui nous parlera de l'histoire des Blue Angels et qui nous fera apprendre et appréhender les différentes acrobaties dans le domaine jusqu'à effectuer des shows avec plusieurs avions etc...Un simulateur daté techniquement comme je le dis dans la vidéo mais il s'avère intéressant même s'il se trouve répétitif au niveau facile. Privilégiez le mode médium et le mode simulation pour une meilleure immersion.Un jeu sans prétention mais agréable, un peu cher 14€99 mais les férus de succès seront aux anges, simples mais demanderont de faire le jeu dans les trois modes de difficulté.