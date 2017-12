Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il y a peu, Adobe Digital Insights, via Markets Insider, nous avait révélé que la Nintendo Switch était la console la plus vendue sur les sites de e-commerces durant Thanksgiving et le Black Friday. Mais ce n’est pas tout, car la console arrive également en tête lors du Cyber Monday. Alors que la Ps4 et la Xbox One avaient de belles offres promotionnelles, ce n’était pas le cas de la Nintendo Switch. Atul Goyal, analyste de Jefferies, a précisé qu’il ne s’attendait pas à un tel record. Selon lui, ces ventes solides vont créer une base installée robuste, où les jeux se vendront très bien lors des 5 à 7 prochaines années. Résultat, les actions de Nintendo sont en hausse de 88,5% pour l'année et se négocient actuellement autour des 414,50 dollars…Source : http://www.ign.com/articles/2017/11/30/nintendo-switch-was-reportedly-black-friday-and-cyber-mondays-best-selling-product