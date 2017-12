Demain je pensais me prendre Xenoblade 2, il est à 44 euro à Leclerc.Mais avec les test qui sont pas tous dithyrambique, j'hésite.En fait si comme moi on est fan des anciens J-RPG, comme les FF PS1, Xenogears, Chrono Cross...est-ce qu'on retrouve les qualités et le charme de smces grands jeux dans Xenoblade 2?Comparé au premier Xenoblade, vous en pensez quoi pour l'instant ?Je pose la question car la plupart des gars qui ont développé Xenoblade 2 ont bossé sur ces jeux à l'époque.Merci d'avance.

posted the 12/01/2017 at 10:01 AM by jenicris