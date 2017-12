Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Atlus annonce avoir vendu 2 millions de son jeu Persona 5 dans le monde. Naoto Hiraoka a déclaré que cette année a été incroyable pour le Studio Atlus, avec des jeux japonais à destination des marché occidentaux. Pour rappel, le jeu Persona 5, nominé dans quatre catégories pour les Game Awards 2017 et qui a déjà raflé plusieurs récompenses, a été lancé pour la première fois sur Ps3 et Ps4 au Japon en septembre 2016, puis aux USA et en Europe en avril 2017...Source : https://gematsu.com/2017/11/persona-5-worldwide-shipments-top-two-million

posted the 12/01/2017 at 07:41 AM by link49