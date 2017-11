Réunies les Seven Deadly Sins et combats pour sauver le Royaume de Liones dans « The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia » sur PS4 ! Basé sur le manga à succès de Nakaba Suzuki : The Seven Deadly Sins, pars à l’aventure et plonge dans l’univers de l’animé. Participe à des combats d’anthologie avec des personnages cultes comme Meliodas, Elizabeth, Hawk, et bien d’autres possédant des styles de combat uniques !

Une version collector du jeu The Seven Deadly Sins sera disponible le 9 Février.A l'intérieur du coffret nous retrouverons:-Le jeu-Une figurine-Une lithographieLe tout pour 83€ au lieu de 99.99€ chez la FNAC