Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Famitsu a interrogé 724 personnes pour savoir quelle console ils prévoyaient d'acheter prochainement. 389 ont répondu qu'ils n'en avaient aucune idée. Voici le résultat du sondage :- Nintendo Switch - 123 votes- PlayStation 4 Pro - 62 votes- PlayStation 4 - 41 votes- Autres - 32 votes- New Nintendo 2DS LL - 23 votes- Xbox One X - 20 votes- PlayStation Vita - 16 votes- New Nintendo 3DS - 9 votes- Xbox One S - 9 votesLa Nintendo Switch arrive donc première, suivie de près par les deux versions de la Ps4...Source : https://www.gonintendo.com/stories/296367-majority-of-famitsu-readers-choose-switch-as-the-next-piece-of-ha