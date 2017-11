Nous nous mobilisons pour poursuivre une vaste opportunité sur le marché des jeux de plus de 100 milliards de dollars. Cela signifie que nous devons élargir notre approche sur la façon dont nous pensons du jeu de bout en bout. À propos du commencement des jeux, de la façon dont ils sont créés et distribués, et de la façon dont ils sont joués et visualisés.



Satya Nadella a également ajouté que Microsoft allait continuer à faire converger tous les univers du jeu vidéo, que ce soit avec le PC, les consoles ou le mobile, et qu’ils allaient travailler à élargir et engager les 53 millions de membres Xbox Live plus profondément et fréquemment, et notamment avec de nouveaux services tels que le Xbox Game Pass et Mixer.



Le PDG de Microsoft a aussi ajouté un petit commentaire à propos de la Xbox One X tout fraîchement sortie en rappelant qu’il s’agissait de la console la plus puissante jamais créée, mais aussi qu’elle avait reçu une incroyable réponse de la part des fans pour cette fin d’année.



On rappelle ainsi que Phil Spencer a rejoint le conseil de Microsoft en septembre dernier et que la Xbox est une pièce centrale dans la vision jeu vidéo de Microsoft. Il y a fort à parier que nous ayons droit à quelques surprises lors des prochains mois, et à l’E3 prochain où Microsoft devrait annoncer de nouvelles exclusivités, et pourquoi pas de nouveaux studios puisque le souhait était de créer davantage de jeux en interne.