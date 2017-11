Cette fois on s'attaque à NioH. Un jeu absolument divin qui malgré ses ressemblances frappantes avec Dark Souls, lorgne plus du côté d'un BTA au fil de l'aventure et de la progression de notre personnage. Et ce n'est pas pour me déplaire. Finalement il a vraiment tout d'un Onimusha nouvel génération.Je vous propose donc un combat que je trouve absolument génial, qui nous oppose à Tachibana Muneshige et Honda Tadakatsu. Comme si rencontrer un seul des deux n'était déjà pas suffisant !