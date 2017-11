Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Sur les 10 meilleures ventes de l’année sur Amazon, 5 sont sortis sur Nintendo Switch. Le podium est d’ailleurs composé exclusivement de jeux Nintendo Switch. C’est d’autant plus remarquable qu’il y a de la forte concurrence, avec les titres Call of Duty : WWII, Destiny 2, Madden NFL 18 ou FIFA 18 par exemple. Et Noël n’a toujours pas commencé…Source : http://nintendotoday.com/top-3-best-selling-games-of-2017-on-amazon-are-all-switch-titles/