PUBG tournera en 60fps sur Xbox One X, mais Bluehole pourrait être forcé de limiter le framerate à 30fps vu que le matériel de la Xbox One habituel n'est pas assez puissant pour proposer le 60fps . Le 60fps sur Xbox One X est une certitude mais les développeurs essaye d’optimiser la version Xbox One de base pour qu'il tourne le jeu en 60fps.Ils ont pour but de faire fonctionner le jeu en 60fps sur Xbox One.