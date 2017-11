La semaine se conclut bien sur Xbox One via la rétrocompatibilité Xbox 360.



En effet, Tales of Vesperia et Eternal Sonata (jeux ô combien chers aux fans de JRPG et de Bandaï Namco comme l'ami Hyoga57) ne sont hélas toujours pas rétrocompatibles cependant vous pourrez vous consoler avec Sonic Adventure 2 et Earth Defense Force 2017.



Cette semaine s'étaient ajoutés également les titres Peggle 2 et Mask of the Death (offert aux Games with Gold de Décembre).