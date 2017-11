Bon voilà, avec toute sur histoire avec EA et tout, perso ça m'a rappeler la fois, le clique, ou j'avais complètement pigé cette boite, et qu’après j'achetais quasi jamais, sauf à quelque super rare exceptions ou les jeux étaient vraiment super.Donc voilà, mon premier jeu de foot 3D fut Fifa 98, et franchement j'avais vraiment surkiffé et jusqu'à aujourd'hui c'est le jeu de foot auquel j'ai le plus jouer (hors Captain Tsubasa SS2 Nes, mais la c'est un cas à part), donc voilà j'avais tellement kiffé le jeu que le jour ou j'ai entendu dire que Fifa 99 était sorti j'était allé vite le chercher, à l'époque, naïf, n'ayant aucune idée de ce qu'était EA, je m'attendais à un gros gap par rapport à Fifa 98, une sorte de passage de Mario Bros à Mario World, De Tomb Raider à Tomb Raider 2, de Tekken à Tekken 2, entre autres.Et la je fut bluffé comme jamais, et pas dans le bon sens, j'ai lancé le jeu et la.... wow, c'était quasiment et exactement le même jeu, la principale différence? Les musique des menus ont changé, et voilà. C'était le dernier jeu Fifa que j'avais acheté.Evidemment plutard je vois qu'ils font quasi la même avec pas mal de leurs jeux, notamment ceux de Sport, même si dans la gen passé il avaient remonté dans mon estime avec des jeux exceptionnel tel que Mirror's Edge et Dead Space, malheureusement cela n'as pas trop duré avec Dice qui sont surtout condamné à faire que du BF de nos jours, et Viceral à faire du SW avant d’être tout simplement fermé, assez dommage m’empêche, mais bref.Voili voilou, c'était un 'tit 3615 Mylife =pLes gens commencent enfin à ouvrir les yeux, c'est bien