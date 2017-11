Sinon après 3h de jeu, et bah je suis carrément convaincu, bon on reste dans le classique du shonen, mais ça fait le taff pour le moment, il y a pas mal de cliché à la Japonaise et c'est avec ce genre de cliché très typé "manga" qui fait que les voix Anglaise ne colle pas, surtout que certaines scène absurde ça rend largement mieux en Japonais car ça été pensé très Japonais bref les personnes qui préfère la VO vont très vite comprendre ou je veux en venir la dessus.Sinon le système de combat est vraiment pas mal, ça monte de plus en plus et pour l'instant ça va, je capte, donc que du bonGraphiquement, faut que notre rétine s'habitue XD, non en fait c'est étrange j'ai l'impression que la réso fait un peu du yoyo, mais généralement ça reste très correct avec des beau panorama qui fait le charme de la licence.l'ost ? ah bah ça déchire des fesses comme prévu