Outre un magnifique teaser en 2013 puis quelques informations glanées çà et là, les joueurs ont eu peu à se mettre sous la dent. Il faut dire que les développeurs semblent plancher sur un titre d'ambition, et devraient lui apporter le soin qu'on leur connaît. Adam Kiciński, le PDG de CD Projekt, donne de bonnes et de mauvaises nouvelles à la rédaction de Puls Biznesu : le moteur du jeu est fin prêt, mais la route semble encore longue.

"Le moteur est prêt. Bien entendu, il sera encore modifié. Pour chaque jeu nous avons dû développer des technologies et c'est la même chose cette fois. Le moteur doit correspondre aux besoins spécifiques du jeu et du monde que nous créons, il doit aussi coller aux capacités des appareils disponibles sur le marché.



(...) Vous devrez attendre patiemment la prochaine annonce officielle. Nous ne donnerons pas de date cette année, le ferons-nous l'année prochaine ? Je ne peux pas vous le dire."