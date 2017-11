Le programme de Netflix pour le mois de Décembre pas encore complet (mais presque, j'ai regardé sur mon compte les nouveautés avec des dates)Pour le moment, nous aurons droit à:Kantaro The Sweet Tooth Salaryman (série Japonaise)Dark (série)En route Tif et Oh fêtent Noël (film enfant)Voyeur (documentaire)Le Noël des Storybots (film enfant)Pacific Heat (série)Fate Apocryphe (manga)Craig Ferguson Tickle Fight (spectacle humoristique)Reggie Watts : Spacial (Spectacle humoristique)The Crown (saison 2)Un Noël à El CaminoCaptive (Documentaire)Fuller House - Saison 2 (Série)Judd Apatow : The Return (spectacle humoristique)Manhunt : Unabomber (série)Ultimate Beast Master France (jeu)Wormwood (série)Barry (Film)Russell Howard : Recalibrate (spectacle humoristique)Gabriel Iglesias : I'm Sorry For What I Said When I Was Hungry (Spectacle humoristique)Bright (film)Trollhunters (Dessin-animé)Les demoiselles du Câble (saison 2)Chasing Cameron (Série)En attendant voici 2 trailers de la saison 4 de Black Mirror