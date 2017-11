Hier a été publié un communiqué de presse intéressant de la part de Strictly Limited Games, une société allemande qui publie des petits tirages de jeux indépendants à l'instar de Limited Run Games. On savait deja pour Sayonara Umihara Kawase sur Vita (deja sortie au Japon), mais ils sembleraient qu'ils aient autre chose en stock de bien plus interessant:Le jeu en question serait Aquario of the Clockwork (alternativement Tokei Jikake no Aquario ou Clockwork Aquario) dont le site Harcoregaming101 avait discuté avec Nishizawa-san il y a plus de cinq ans. Il aurait été développé pendant environ un an pour une sortie sur arcade, mais fut annulé notamment a cause du boom de Street Fighter II à une epoque où presque tout ce qui n'était pas de la baston se faisait écraser dans les salles d'arcades. Les bornes de locations tests furent par la suite perdues et alors que certaines des données furent trouvées dans les archives de Westone, il manquait les données des ROMs sonores et le jeu ne pouvait donc pas être compilé sans elles.Fondamentalement il pourrait y avoir un moyen de le faire marcher, mais il faudrait de bons hackers pour creuser à travers l'ancien code de la 68000 et l'objectif ultime de Nishizawa-san était évidement de le sortir dans le commerce plutôt que sur MAME.Il avait besoin d'un éditeur pour financer un tel projet et le code est ainsi resté chez M2 (le développeur qui a notamment fait les 3D classics de Sega sur 3DS) pendant un bon bout de temps, mais ils sont finalement devenu trop occupé sur d'autres projets pour pouvoir s'en occuper (surtout qu'il n'y avait personne pour les soutenir financièrement). Mais apparemment les gens de Strictly Limited Games se seraient renseignés au sujet de la licence (actuellement détenue par une société appelée LAT qui possède les propriétés Westone après leur faillite) et ont été à première vue en mesure de faire fonctionner le jeu de manière a ce qu'une commercialisation sur consoles soit possible.Pour revenir au titre en lui même les seules infos que nous avons sont qu'il s'agissait d'un side-scroller proche de Wonderboy III: Monster Lair jouable en coop jusqu'a trois. Les trois personnages étaient un garçon (appelé Hack Rondo), une fille (Elle Moon) et un robot (Gash). La méthode d'attaque était de piétiner les ennemis et de les attraper pour les jeter.En dehors de ça nous n'avons que les screens présents sur cet article et le fait que la bande originale composée par Shinichi Sakamoto a bel et bien été commercialisée par EGG Music.Nous aurons donc plus d'informations prochainement et surtout si il s'agit bien de ce titre dont parle Strictly Limited Games.