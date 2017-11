Pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, il est possible de télécharger le DLC en créant un compte australien sur accounts.nintendo.com (en précisant bien l'Australie comme pays de résidence, et en utilisant une adresse mail différente de votre compte principal), puis de créer un nouvel utilisateur sur la switch et d'y lier le compte nouvellement créé. Le DLC est disponible sur l'eshop australien.UP : Pour faire plus simple, pas besoin de créer de nouveau compte, vous pouvez simplement changer de pays sur votre profil My Nintendo et de se reconnecter à l'eshop !Je suis toujours en train de le DL (encore 30 minutes) donc je sais pas si ça marche en jouant sur le compte principal mais ça devrait, normalementEdit : Ca fonctionne bien sur mon compte FR, tout va bien