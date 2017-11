Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :L'embargo vient de prendre fin. Voici les notes reçues par le titre :- RPGamer : 10/10- NintendoWorldReport : 9.5/10- DualShockers : 9.5/10- IGN Spain : 9.2/10- Meristation : 9.2/10- RPGFan : 9/10- Nintendo Life : 9/10- USgamer : 9/10- TheSixthAxis : 9/10- AttackoftheFanboy : 9/10- Vandal : 9/10- Critical Hit : 9/10- Game Revolution : 9/10- IGN Italia : 9/10- Switch Player : 9/10- TheSixthAxis : 9/10- EuroGamer Italy : 9/10- Gamergen : 9/10- RPGsite : 9/10- Hobby Consolas : 8.9/10- Wccftech : 8.8/10- Gaming Nexus : 8.8/10- GamingTrend : 8.5/10- 3DJuegos : 8.5/10- IGN : 8.5/10- MMORPG.com : 8.5/10- Nintendo-Town : 8.5/10- Cerealkillerz : 8.5/10- GodisaGeek : 8.5/10- We Got This Covered : 8/10- LightninGamer : 8/10- Destructoid : 8/10- XGN : 8/10- Digitally Downloaded : 8/10- Post Arcade : 7.5/10- GameSpot : 7/10- Vooks : 7/10- EGM : 7/10- Stevivor : 6.5/10Le test de Gameblog :Et le test de JeuxVidéo.com :Et pour finir sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain...Source : http://opencritic.com/game/4952/xenoblade-chronicles-2