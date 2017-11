Bonjour à toute la communauté de GamekyoJe vous avais quitté sur ma preview de Xenoblade Chronicles 2 et je reviens aujourd'hui pour vous proposer mon test complet. J'en profite pour remercier tous ceux qui étaient venus me poser des questions et laisser des commentaires sur mon post, c'était très sympa de pouvoir échanger avec vous !Pour ceux qui avaient lu ma preview, vous allez pouvoir vous rendre compte que mon avis a un peu évolué avec les heures de jeu que j'ai passé en plus sur le jeu, mais globalement, Xenoblade Chronicles 2 s'impose comme la cerise sur le gâteau de cette fin d'année, qui aura été plus que mémorable.Bonne lecture à tous et encore une fois, je répondrai à toutes vos questions dans l'espace commentaire juste en dessous !