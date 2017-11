Jeux Vidéo

Vous vous rappelez du jeu culte de Jaleco "The Game Paradise!" sur Saturn, le développeur City Connection (le nom est en hommage au jeu homonyme ^^) et les éditeurs Kadokawa Games et Degica viennent enfin de sortir le portage sur Steam et PS4 japLa version Steam est dispo sur le store français pour 25,19 € ! Mais pour le moment le jeu est en japonais, mais une localisation anglaise est prévue pour 2018 en même temps que la version PS4 occidentalePour plus de renseignements sur le jeu et pour l'acheter sur Steam : http://store.steampowered.com/app/663130/Game_Tengoku_CruisinMix/ La page anglaise du jeu : http://gameparadise2017.com/en/index.html EDIT : Un article bien mieux que celui ci ^^ :