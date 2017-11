Tout commence dans un petit village lorsque q'un enfant tombe du cascade, le reste jvous laisse le decouvrir, ce jeux est magique,magnifique.Jvous met mes passages préféré.Mon endroit préféré est Polaira avec les crystal, les loups LA MUSIQUE J'adore!!!Ci dessous quelque son mais mauvaise qualité j'ai l'OST en bonne qualité si vous voulez!Avec ce jeux faut mettre d'autre musique a coté, brefJvais le refaire en remake HD en attendant des nouveauté, j'attends de voir s'il sors pas sur switch, j'ai aussi une version 60HZ avec traduction fidèle que je ferais plus tardIl rentre donc dans ma liste des meilleurs jeux 2D, la SuperNes est bien la meilleur console 2D aucune hesitation.Les Chef D’œuvres Intemporel de la SNESSecret of ManaChrono TriggerDonkey Kong Country 1/2/3Go Go Hackman ! 1/2/3Super Mario WorldThe Legend of Zelda: A Link to the Past