Graphiques et chiffres à l'appui, l'institut anglais d'analyse Canalys, qui est spécialisé dans l'étude des industries technologiques, nous apprend que la vente des casques de réalité virtuelle a connu au cours du troisième trimestre 2017 une dynamique inédite.



Durant cette période, c'est Sony qui domine les débats avec 490 000 casques vendus dans le monde. Viennent ensuite les constructeurs Oculus - avec 210 000 unités - et HTC, avec ses 160 000 casques écoulés. L'étude de Canalys indique que le marché des casques VR devrait continuer de croître en 2018, en partie grâce à l'apparition des casques en réalité mixte de Microsoft. L'analyste Jon Low y voit des perspectives réjouissantes : « Le business de la VR peut impacter bien d'autres industries, comme l'industrie manufacturière, le secteur de la santé ou de l'éducation ».



Au Japon, l'une des aires les plus réceptives à la tendance des casques VR, la domination de Sony est encore plus écrasante puisqu'elle détient plus de 80% des parts de marché. Plus globalement, c'est une grande part de l'Asie, de par son bassin de population et sa culture, qui semble tournée vers un avenir en relief. En Chine, un parc tech (avec des robots géants et des châteaux de style cyberpunk) s'apprête par exemple à ouvrir ses portes dans la province de Guizhou. Il s'étendra sur 134 hectares et hébergera pas moins de 35 attractions en réalité virtuelle, dont des simulations de shoot'em up. Le marché chinois de la VR devrait représenter environ 8.4 milliards de dollars d'ici 2020.