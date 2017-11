Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hironobu Sakaguchi avait déjà déclaré que le jeu Terra Battle n'était pas prévu sur console. Cependant, lors d'une interview parue sur Forbes, il n'exclut pas de sortir le jeu Terra Battle 3 sur Nintendo Switch. Personnellement, je préférerais qu'il porte le jeu The Last Story sur Nintendo Switch :Ou encore mieux, une suite :On ne sait jamais...Source : https://www.resetera.com/threads/sakaguchi-mistwalker-is-considering-bringing-terra-battle-3-to-switch.8818/

posted the 11/30/2017 at 10:19 AM by link49