Elle ajoute enfin en tant que combattant jouable Springtron , qui est apparu pour la première fois en octobre dernier. Son arme de base est la même que celle de Spring Man, et lorsque ce dernier débloquera de nouvelles armes, Springtron les obtiendra aussi. De nouveaux badges ont été également ajoutés, des problèmes ont été corrigés, et les développeurs ont fait quelques ajustements pour les combattants et les armes.

posted the 11/30/2017 at 10:07 AM by nicolasgourry