Bethesda vient de mettre en ligne 2 patchs pour Fallout 4 et The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition pour la Xbox One X.



Fallout 4



Résolution Ultra 4K HD supportée



Fonctionnalités améliorées :

-Résolution dynamique

-Distance d'affichage accrue pour les arbres, l'herbe, les objets et les PNJ

-Amélioration des rayons de lumière



Skyrim Special Edition



Résolution Ultra 4K HD supportée



Fonctionnalités améliorées :

-Résolution dynamique



Fallout 4 vous demandera un peu moins de 20 Go et Skyrim 7.23 Go.



