Voici des Images autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le Twitter japonais dévoile aujourd’hui une nouvelle Blade rare. Ca sera la dernière vu que le jeu sort demain. KOS-MOS Re: a été créée par Kunihiko Tanaka et est doublée par Mariko Suzuki.Une mise à jour 1.1.0 sera également disponible demain.Elle contiendra un mode permettant de revoir les cinématiques, des améliorations de performance et d’équilibrage. Elle ajoutera un Menu pour télécharger le Pass d’extension et le Pack des voix japonaises. Pour rappel, le jeu sortira donc le 01 décembre prochain…Source : https://gematsu.com/2017/11/xenoblade-chronicles-2-adds-kos-mos-re-xenosaga-rare-blade

Who likes this ?

posted the 11/30/2017 at 07:22 AM by link49