Le plus intérréssant étant que Famitsu fournit également le pourcentage de ventes que ça représente par rapport aux versions physique. L'occasion de voir les tendances du démat sur consoles au pays du soleil levant.Ainsi on découvre que la meilleur vente du mois est le premier Dead Rising sur PS4 qui a bénéficié d'une promotion agressive à destination des membres PS Plus, le propulsant ainsi en tête du classement avec 74 415 ventes, ce qui représente la quasi totalité des versions écoulées (99,8%).Ce n'est pas nouveau, Pokemon cartonne au pays du sushi, et ce n'est pas cette édition Gold & Silver qui fera office d'exception puisque avec 65 720 téléchargements le titre se place en seconde position. Fait intéressant, c'est que. En effet, 64,1% des ventes du jeu l'ont été en digitale ce mois ci.Super Mario Odyssey, en revenche s'est bien plus vendu au format physique, les ventes numériques ne représentant que 11% du totale du jeu, ce qui ne l'empêche pas de se hisser à la troisième position avec 63 538 ventes.Gran Turismo Sport arrive quatrième pour sa part avec 35 401 téléchargements, soit 18,7% des ventes sur son mois de lancement.Le classement de ces 10 meilleurs ventes est repris ci dessous:-01- Dead Rising (PS4) – 74,415 (99.8%)-02- Pokémon Gold & Silver – 65,720 (64.1%)-03- Super Mario Odyssey – 63,538 (11.0%)-04- Gran Turismo Sport (PS4)- 35,401 (18.7%)-05- ARK: Survival Evolved (PS4)- 20,941 (22.4%)-06- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4)- 20,332 (14.4%)-07- FIFA 18 (PS4)- 20,072 (19.1%)-08- Splatoon 2 – 16,172 (13.8%)-09- City Shrouded in Shadows (PS4)- 12,966 (19.7%)-10- Itadaki Street: Dragon Quest &Final Fantasy 30th Anniversary (PS4)- 12,627 (20.5%)