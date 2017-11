Voici une Information autour entre autres des jeux Pokemon Ultra Moon/Sun et The Elder Scrolls V : Skyrim sur Nintendo Switch :La plus mauvaise moyenne revient à un jeu Sega."L'exclusivité" Xbox One du mois s'en sort pas très bien.EA n'aura pas su séduire les testeurs.Le jeu PsVR qui s'en sort le moins bien.Et le deuxième jeu PsVR.Star Wars Battlefront II n'a visiblement pas séduit les joueurs.Le portage de Capcom sur Nintendo Switch s'en sort bien.Take Two a fait le job avec L.A. Noire Remastered.Le dernier Call of Duty est sur le Podium.Bethesda fait du très bon boulot sur Nintendo Switch.Enfin, la palme d'or revient aux derniers Pokémon...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/the-elder-scrolls-v-skyrim/