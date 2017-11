Iwan Rheon

Charlie Saxton

Robert Sheehan

Jake Cannavale

Antonia Thomas

Ashleigh Lathrop

Nathan Stewart-Jarrett

Tre Hall

Laura Socha

Allie MacDonald

News à côté de laquelle je suis passé à côté et grand mal m'en fasses car cela prouve que je suis un mauvais fan.La mythique série irrévérencieuseaprès 5 saisons déjantés mêlant humour, super pouvoir et scénario WTF, remontera en selle mais cette fois dans son émulation US (comme cela avait été fait pour Shameless). Bien que les deux dernières saisons avaient peinés à convaincre avec un renouvellement des acteurs fait en douceur mais au final moins convaincant dans l'ensemble (sauf Rudy, Rudy reste l'enfoiré de mon cœur) ont été en droit d'attendre un reboot ou une version US.Ainsi les nominés, chargés de prendre la relève, ont déjà été dévoilés via le site allociné sont :(plus connu sous le doux nom de Ramsay dans Game of Thrones) cédera le personnage de Simon àdans l'excellent rôle de Nathan passera le flambeau à(dont la gueule me dit quelque chose) :* qui interprétait Alisha dans la série filera son uniforme des TIG à, l'athlète de service que l'on connait mieux sous le nom que Curtis aura pour successeur, dans le rôle du beau-gosse du groupe,Et enfin, la grande gueule du groupe au patois british insondable Kelly () aura pour actricePiqûre de rappel pour les retardataires et nostalfag comme moiVoilà hâte de voir ce que les deux réalisateurs Josh Schwartz et Stéphanie Savage (connu pour Gossip Girl) vont nous pondre de bon.Qu'ils ne se foire pas car comme le disait si bien Nathan :N.B : *Début de la promo* Elle joue aussi dans ma découverte de la saison, la série The Good Doctor qui mets en scène une équipe de chirurgien dont l'un est autiste asperger*Fin de la promo*