J'était en train de matter les Artworks leaké y'a quelque mois sur Soul Calibur 6, mais que Bandai Namco avait immédiatement démenti. Spécifiquement sur celui de Natsu, on peut remarqué qu'elle tient parfois 2 épée sur le screen à droite, et de l'autres elle tient la fusion de celle ci sur celui de milieu, ce qui corresponds assez à la description du nouveau personnage par le leaker dont le pseudo est 'Vergeben', on peut aussi supposé que celle de gauche est son concept quand elle est en mode similaire au V-Trigger: