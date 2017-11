Voici une Information autour du jeu Tekken 7 :Katsuhiro Harada a déjà été interrogé sur la possibilité d'une version Switch plus tôt dans l'année. Cependant, il n'avait pas grand chose à déclarer à ce moment-là. Harada a de nouveau été interrogé sur la possibilité d'une version Nintendo Switch du titre lors d'une nouvelle interview parue sur le site GameSpot. Il ajoute qu'il y aurait un travail nécessaire supplémentaire à faire pour réaliser une version Nintendo Switch. Il précise que Bandai Namco n'a actuellement aucun plan, le Studio étant occupé aux futurs contenus à paraitre, mais si les joueurs montrent un réel intérêt, Bandai Namco pourrait commencer à y penser sérieusement...Source : http://nintendoeverything.com/tekken-7-director-unsure-about-a-switch-version-could-be-investigated-if-theres-enough-interest/

posted the 11/29/2017 at 06:17 PM by link49