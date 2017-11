Achat Jeu

Salut à tous, en surfant sur le net durant le blackfriday (à ne pas faire) j'ai constaté une très belle promotion offert part Monsieur Blizzard. J'ai décidé de me replonger dans l'univers de World Of Warcraft avec Legion. PAR CONTRE 40GO À DLJe suis un joueur de vanilla et je parti à la fin de BC (presque). Puis repris 1 mois pour pendant Warlords Of Draenor. Le jeu a énormément changé, c'est beaucoup plus rapide d'accès qu'avant etc..Enfin quoi qu'on en dise, j'aime bien ce jeu, c'est l'une de mes meilleures expériences et en ce moment, je joue une naine chamane spé soin (niv.43)Je ne pense pas me joindre à une guilde de sitôt, juste profiter de legion et voir ce qu'il apporte.Puis, je me suis pris aussi leen même temps. J'avais le Wing Of Liberty mais j'avais un pc pour le faire tourner correctement à l'époque alors j'ai tout racheter en promo. J'ai hâte d'y jouer!!