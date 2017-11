Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicle 2 :Le meilleur joueur au niveau mondial de Super Smash Bros. a joué 30 heures au jeu et selon lui, il s’agit du plus grand RPG auquel il a joué. Il le préfère même au premier Opus, sorti sur Wii. Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Source : https://www.gamefaqs.com/boards/189706-nintendo-switch/76042714

Who likes this ?

posted the 11/29/2017 at 03:39 PM by link49