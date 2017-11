Nos choix on des vrai conséquence, pas comme les jeux Telltale etc... la vraiment je suis bluffé, par exemple j'ai fait une mauvaise fin à cause de mes choix et franchement, mais quel kiff car il propose une grosse rejouabilité, car tout nos choix ont des conséquences dans l'aventure, et c'est pas des p'tit choix à la con comme manger une pomme ou pas, mais vraiment des choix important.le concept avec le téléphone portable est vraiment intéressant, tout seul ou à plusieurs, je trouve le concept Play Link de Sony extrêmement bien foutu.Sinon je vais pas en dire plus sur le jeu pour pas spoiler, mais tout ce que je peux dire, c'est que pour 20euro et que vous avez un téléphone ou tablette, des personnes avec qui jouer ou pas, c'est le kiff total pour suivre une histoire pas si dégueulasse que ça.