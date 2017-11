Actu

Selon la société Adobe qui, à l'aide de son outil Adobe Experience Cloud a compilé les données de 5500 sites de ventes en ligne, la Switch serait le produit le plus vendu en ligne le jour de Thanks Giving et durant le Black Friday 2017. Un très beau succès sachant que contrairement aux constructeurs concurrents, Nintendo n'avait pas proposé de promos de folie sur sa console.On apprend également qu'au lendemain du black friday, la switch était toujours dans le top 5 derrière la Xbox One X, et sachant que Sony a connu son meilleur black friday depuis son arrivée sur le secteur en 1995,