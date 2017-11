Vergeben, aka celui qui avait déja leaké pas mal d'infos sur Soul Calibur 6, qui rappelons le devrait etre annoncé en Decembre (probablement le 15), donne quelque infos concernant le jeu:Et donc il précise que le concept Weapon Switch, est comme une transformation de l'arme de perso lui meme, un des nouveaux persos dans le jeu. Il donne un exemple comme Dark Maul de Star Wars ou ses 2 épées fusionnent pour devenir une sorte de grosse épée bâton comme sur ce screen , il précise que l'un des nouveaux persos posséde le meme concept, mais avec de vrais épées (pas de sabre laser et cie), il précisant même que ceux la ressemblerons plus aux double épée de Cao Pi de la serie Dynasty Warrior, aussi ce nouveau personnage sera LE rival de Kilik qu'il avait tant mentionné auparavant.

posted the 11/29/2017 at 11:58 AM by foxstep