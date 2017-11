Voici une Information autour de la Société Nintendo :Toyo Keizai Online, l'un des trois principaux magazines d'économie japonais, a publié la liste des 500 entreprises les plus riches du Japon, et Nintendo arrive premier, grâce à des réserves nettes de 946 milliards de yens. Son concurrent le plus proche sur la liste est Sony, qui arrive à la quatrième place. Les ventes phénoménales de la Nintendo Switch ont du bien contribué...Source : https://www.gonintendo.com/stories/296566-nintendo-takes-top-spot-on-japanese-business-magazine-s-rich-lis

posted the 11/29/2017 at 10:35 AM by link49