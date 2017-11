Actu

C'est au cours d'une présentation destinée aux investisseurs à Scottsdale (en Arizona), que Blake Jorgensen, responsable financier chez Electronic Arts, a mentionné le cas Visceral Games. Revenant tout d'abord sur l'effectif du studio et précisant qu'au cours des cinq ou six dernières années, ce dernier avait diminué pour atteindre 80 développeurs, ce qui est en dessous des standards d'EA. C'est d'ailleurs à cause de ce faible nombre d'employés que la décision avait été prise de leur adjoindre EA Vancouvert et Motive Studio (le studio créé par Jade Raymond) en soutient.Alors que Viscéral Games voulait tout miser sur le gameplay, parlant même deL'éditeur en est venu à la conclusion qu'ils ne rentreraient pas dans leurs frais et à décidé de fermer le studio, une décision purement économique donc. A présent, EA cherche à réutiliser le travaille déjà effectué mais dans un autre style de jeu et avec un autre développeur. Quand aux anciens de Visceral Games, uned'entre eux auraient été reclassés et travailleraient sur d'autres jeux.Pour finir, Jorgensen précise qu'habituellement, ils remettent en question un projet plus tôt dans son développement, qu'ils ont laissés les choses aller un peu trop loin ce coup ci mais qu'à un moment