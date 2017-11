Voici une Information concernant entre autres le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :VgChartz a mis en ligne les chiffres à dater du 14 octobre. Nintendo aurait écoulé 4 000 619 d'exemplaires de son jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. En ajoutant les 1 181 373 d'opus sur WiiU, le titre se serait écoulé à 5 181 992 d'exemplaires sur les deux supports.Au niveau des consoles, la Ps4 conserverait la première place, suivie de la Nintendo Switch puis de la 3DS, qui dépasseraient toutes les trois les 100 000...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43023/Global/