Le modèle d'affaires rentable de la société est maintenant menacé après que des joueurs mécontents se sont révoltés contre sa stratégie agressive de gagner de l'argent dans le jeu dans «Star Wars Battlefront II».Les actions d'EA sont en baisse de 8,5% depuis le début de l'année, comparativement à la hausse de 2% enregistrée par le S & P 500, ce qui a fait perdre 3,1 milliards de dollars à la valeur actionnariale. Ses concurrents Take-Two et Activision Blizzard sont en hausse de 5% et de 0,7% respectivement sur la même période.Après que EA ait donné une prévision des ventes pour le trimestre de décembre légèrement inférieure aux estimations de Wall Street le 31 octobre, certains analystes soupçonnaient que c'était dû au titre de Stars Wars. Les actions ont chuté de 4 % le lendemain.

posted the 11/29/2017 at 07:35 AM by jenicris