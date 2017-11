Voici une Information autour, entre autres, du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 20 au 26 novembre 2017 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Monster Hunter World conserve la première place, Yakuza Kiwami 2 suit de très près, Xenoblade Chronicles 2 progresse un peu, Yo-Kai Watch Busters 2 gagne quelques places, et Dissidia Final Fantasy NT reste stable.D’ailleurs, selon les prévisions YSO, le jeu Xenoblade Chronicles 2 devrait faire un démarrage compris entre 110 000 et 120 000 exemplaires, soit le meilleur départ de la Saga...Source : http://www.comgnet.com/ranking/

posted the 11/28/2017 at 10:54 PM by link49