J'ai fini Dishonored sur PS4 ainsi que ses DLC.Dishonored c'est l'histoire d'un mec qui a un nom classe, Corvo Attano, une dégaine de BG mais qui n'a pas de voix... Pourtant j'ai pas vue dans sa description qu'il était aphone... C'est bien dommage que notre attachement envers lui en soit impacté de ce fait, enfin en ce qui me concerne.Donc ce Corvo, se fait avoir comme un bleu et il est donc inculpé de meurtre sur l'impératrice, il va passer 6 mois en zonz et en attendant, la peste court les rues. Il sera ensuite secouru par les loyalistes qui sont contre ce fourbe de dictateur autoproclamé, j'ai nommé le Lord Régent.C'est avec ce pitch que notre aventure débute.Tout d'abord graphiquement, moi j'adore c'est loin d'être photorealiste mais la patte artistique est de toute beauté, même si les ennemies se ressemblent tous... Ce style steampunk c'est tout ce que j'adore ! Je trouves par contre que la bande son est toute sauf inoubliable, les voix des protagonistes sont par contre de bonne qualité.En ce qui concerne le gameplay j'ai envie de dire c'est à double tranchant et pour moi, votre expérience Dishonored va en être fortement impacté selon avec laquel approche vous allé décider de jouer. J'ai personnellement, vite compris qu'en mode bourri, je n'allais prendre que peu de plaisir. Je l'ai donc joué : mains propres et furtif et franchement le jeu est tout bonnement à tomber dans ces conditions, avec une difficulté à élever au dessus de normal pour couronner le tout. Sans cela je pense qu'on passe à côté de l'expérience, les pouvoirs sont quand à eux très intéressants, le fait de se téléporter derrière la cible est jouissif, d'arrêter le temps également... Bref, un pur bonheur sous ces conditions. J'imagine qu'en bourrin le jeu perd en saveur.Pour la narration, je dirais qu'elle est convenue et sans surprise jusqu'au chapitre 6 et ce fameux rebondissement qui apporte le piment qui manquait, ouf ! Mais du coup comme il reste que 3 chapitres ben la surprise est de courte durée. Pour résumer, l'histoire est bonne mais il aurait fallu créer l'événement un peu avant le chapitre 6.En ce qui concerne les DLC, j'ai trouvé les épreuves dispensables à souhait mais l'histoire avec Daud très intéressantes, surtout, il parle donc je le trouves bien plus charismatique que notre cher Corvo, surtout que sa voix déchire ^^ L'histoire du DLC est aussi intéressante, et l'intrigue est moins apporté sur un plateau comparé au jeu original.On se retrouve avec un très bon jeu de Bethesda et je ferais le 2 sans hésiter, dommage qu'il est bidé, vraiment... C'est compromettant pour la suite :/