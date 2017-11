Je viens de retrouver la courbe de la PS2 au bous de 48 mois, et cette dernière tournait à 70 millions après 4 ans.La PS4 arrive à suivre le rythme, vu qu'on peut lire sur de nombreux sites, qu'elle a probablement atteint les 70 millions, voir dépassé. En attendant des chiffres officiels.Entre elle, la Switch qui se vend par wagons, et qui va sur les traces de la Wii et la One qui se vend bien aux USA et dans quelques pays européens, le marché des consoles va vraiment très bien actuellement.C'est tout bénef pour nous joueurs, car qui dit concurrence, dit des constructeurs qui vont se dépasser pour nous sortir des gros jeux, et des tiers qui vont vouloir profiter de cet immense parc de console.Et certains qui disaient que les consoles allaient bider après la 7 ème, qu'elles étaient voué à disparaitre. Étrangement on les entend plus désormais.