je n'ai pas mis la version de Dissidia parce qu'elle n'apporte pas grand chose a la version original mais c'est ausi une tres belle version que certain pourrait regrétter





Je me suis remis quelque OST epic en tête et je suis tombé sur ce magnifique Battle on the big bridge qui est un des themes recurrent pour les Final Fantasy depuis FF Von a pas toujours des gros combat sur un pont mais comme les chocobo ou bahamut ca revient a chaque fois maintenant dans les final fantasy.du coup je me suis amusé a ecouté les differente version de cette meme musique et meme si j'aime bien les version traditionnel du theme. celle que j'ai préféré et bien c'est celle de FF13-2 que je ne me rappellais meme plus ( c'etait un DLC normal ). Mais oui le combat conre gilgamesh etait enorme meme trop dur. tellement que je ne l'ai jamais battu. mais retomb" sur la music m'a rappelé que ouai la composition asiatique pour cette version est vraiment superbeil y a aussi d'autre version celle de FF XV est bien sympa aussi je vous les met toutes laquelle préferez vous ?quoi qu'on en dise une des force de Final fantasy c'est vraiment la musique et les autres RPG meme si certain s'en sortent pas mal ont vraiment du mal a atteindre le niveau des productions Final fantasy sur ce point la. qu'en pensez vous ?