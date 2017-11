BonsoirJe veux m'acheter un vidéoprojecteur et je ne sais pas trop vers quoi m'orienter.Mon budget serait dans les 700 euros.J'ai vu que le benQ w1090 et benQ w1070 étaient très recommandé.Cependant le w1070 n'est pas disponible là où je suis. Et le w1090 est au dessus de on budget (1000 euros environ) :Du coup, j'ai vu que dans des tarifs plus redonnables avec des caractéristiques qui me semblaient correctes. Il y avait le benQ mh530. Cependant un effet arc-en-ciel est évoqué. Est-ce vraiment gênant ?J'ai aussi regardé le Optima HD142X :Qu'avez vous comme appareils de votre côté ?Quel critères sont les plus importants, que recommandez vous ? Pour le nombre de lumens, la résolution minimum d'un vidéoprojecteur, le contraste minimum ?Merci d'avance !