Quelqu'un saurait comment récupérer ses contacts et messages, j'ai eu la bonne idée de réinitialiser et j'ai perdu tout, j'ai réussit à récupérer les photos, c'est déjà ça !Marci d'avance.

Like

Who likes this ?

posted the 11/28/2017 at 03:00 PM by misterpixel