Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Certains joueurs ont déjà le titre. Selon un heureux possesseur du jeu, il aurait jouer 3 heures en mode portable avec une batterie chargée à 100%, et la batterie aurait encore une capacité de 35%. Cela voudrait dire qu'il serait possible de jouer 4 heures et 40 minutes en mode portable avec une batterie chargée complètement. A titre de comparaison, ce chiffre tombe à 3 heures avec des jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Mario Kart 8 Deluxe...Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-chronicles-2-lasts-close-5-hours-undocked/