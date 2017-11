Les casques de réalité virtuelle gagnent en popularité, car les prix continuent de baisser, les expéditions au troisième trimestre de 2017 étant les plus élevées de tous les trimestres.Selon un rapport de Canalys, les principaux casques de réalité virtuelle ont livré un million d'unités au cours du trimestre se terminant le 30 septembre. Le PlayStation VR comptait pour 49% ou 490 000 unités expédiées, tandis que Oculus livrait 210 000 unités du Rift. HTC a également réussi à expédier 160 000 unités Vive."L'adoption de la réalité virtuelle dans le segment des consommateurs dépend fortement du prix, et la stratégie d'abaissement des prix d'Oculus a certainement contribué à l'adoption", a déclaré l'analyste de recherche de Canalys, Vincent Thielke. "Hugo Barra mise sur son prochain produit, le casque Oculus Go autonome à 199 $ US, pour atteindre plus d'utilisateurs l'année prochaine. Le Go suscitera les premiers utilisateurs, mais l'adoption au-delà des médias sociaux sera un défi."Jason Low, analyste de Canalys, a ajouté: "Sony est bien placé pour profiter de cet intérêt croissant pour la réalité virtuelle: Sony a dominé le marché des casques VR japonais depuis la sortie du PS VR, prenant plus de 80% des parts. SONY augmente l'offre du casque PS VR avec des bundles présentant de nouveaux titres de franchises populaires, y compris Doom, Skyrim et Gran Turismo. "