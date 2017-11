Je viens d'arriver niveau 15, je pense pouvoir donner mon avis sur ce jeu.



Les plus:



-Graphiquement très joli



-l'ambiance sonore animal crossing



-un jeu zen



-les animaux (certains sont trop choupis)



-On te donne suffisamment de tickets au début pour ne jamais sentir l'obligation de passer à la caisse





Les moins:



-zones minuscules



-Chaque jour tu refais encore et encore la même chose (ramasser, donner des cadeaux, commander des trucs)



-Ca ressemble à un animal crossing mais ca n'a pas du tout le même gout



-L'aspect personnalisation totalement à la rue et mis de coté (on t'oblige jamais à personnaliser ton camping car, j'ai installer un étage et l'étage du camping on y accède par une échelle en bois et y'a un carré de maison en haut #lol , la zone de camping à aménager totalement osef sauf pour inviter tes animaux à venir (tu mets en mode auto et puis c'est tout)



-manque flagrant de contenu



Personnellement j'ai joué à plusieurs animal crossing (DS, wii, gamecube) et une fois la nouveauté passée du camping, on sent bien qu'il manque énormement de choses et que le jeu n'a quasiment aucune profondeur. Depuis le temps j'ai trouvé la routine, et concretement le jeu consiste à donner des cadeaux et à en recevoir. On est récompensé pour les interactions sociales, c'est bien, mais animal crossing c'est aussi un tableau de pêche, de récoltes, de chasses aux insectes, et aucun tableau ne répertorie tout ca comme avant, y'a plus le coté collection, je me rappelle qu'on devait trouver des fossiles dans le sol, qu'on pouvait avoir aléatoirement de l'argent dans les arbres, y'avait un musée, mais y'a rien de tout ca...



Mais au final je comprends bien la politique de nintendo dans leurs jeux mobiles: mettre en avant leurs licences phares (mario, fire emblem, animal crossing, bientot zelda) dans des versions ultra simplifiés pour juste donner un apercu de ce que donne les univers, mais pour jouer aux vrais jeux avec un gameplay pointu et étoffé faut retourner sur les consoles nintendo.

Parce que là je ressens tellement un manque de contenu que si AC est annoncé sur switch ca va etre la folie en terme de possibilités et de contenus, et je vais craquer pour la switch.(non je déconne, seul une baisse de prix me fera craquer pour la switch, mais AC fait partie de ces jeux cools qui font du bien)